Peeglite taga on valguse algus

Veel esietenduse vaheajal ei osanud aimata, et «Tagasi» järellaeng kujuneb sedavõrd valuliseks. Võib-olla koguni julmaks? Ja ometi lepitavaks. Mõndagi sõltub interpretatsioonis vaataja isiklikust elu- ja igatsusejärjest. Ka vanusest või noorusest. Kahtlane oleks väita, et ka soost. Kummatigi tundub põnev, et Eva ja Indrek Koff kirjutasid näidendi kahasse ja tegelaste kvartetis lahutab mehi ja naisi skalpellterav eraldusjoon. Väga loogiline, kuna lavasaatusi läbistab läheduse puudumine. Naised jäävad meestele hingevõõraks, pealesunnitud kaaslaseks: üks on sugulane, teine majateenija. Ei saa salata, et mehed on tunduvalt sümpaatsemad. Meeste ebapraktiline unelemine paotab neis pehmema eluhuumori, minoorse muige.