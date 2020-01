Leedu kaitseväe juhataja: ajateenistuse kaotamine oli suur viga

Tellijale

Te tegite koos Eesti kolleegi kindralmajor Martin Heremiga tuuri tema majapidamises. Mida ta võiks tahta asjadest, mis Leedul on, ja mida teie tahaksite asjadest, mis Eesti kaitsejõududel on?

Selleks ma Eestisse tulingi, et vaadata, kuidas teie kaitsesüsteem ja kaitsejõud on korraldatud, keskendusin maaväele.

Tutvusin Kaitseliiduga – see avaldas mulle sügavat muljet, märkasin mitut asja, mida saaksin rakendada oma vabatahtlike üksuste juures, mida saaks väljaõppesse lülitada, ning ideid, mida Leedu kaitses kasutada. Teisalt mõistsin, et Kaitseliit ja meie vabatahtlikud on teineteisele väga lähedased ja sarnased.