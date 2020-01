Kuulitõukaja visatud odakaar

Operett kui ohustatud liik peaks olema kantud suurte tähtedega kunstižanrite punasesse raamatusse, väljasuremisohus liikide sümboolsele kaitsealale. Või on ta teatud kriteeriumi järgi otsapidi juba surnud? Sest ega ta enam eriti ei ela ega arene. Vähemalt Eestis küll mitte. Operett on justkui valmis. Selles žanris uusi teoseid juurde ei kirjutata. Üksnes taasesitatakse vanu. Nostalgilise meenutusena mingist kultuurilisest kuldajast, mis näib olevat pöördumatult möödas.

Mida on sellel sajanditagusel kadunud kuldajal öelda meile, inimestele kättejõudnud kaugest tulevikust? Milline on opereti dramaturgiline ja muusikaline väärtus, tema praegune lavapotentsiaal ning aegumatu sõnum? Mulle tundub, et opereti puhul ei seisne mitte üksnes veetlus, vaid ka väärtus tema intellektuaalses banaalsuses, psühholoogilises pinnapealsuses, esteetilises süütuses ja moraalses süüdimatuses. Ehk kvaliteetides, mis näivad teiste (ning iseäranis näiliselt rohkem arenenud) žanrite seisukohast pigem puuduste kui voorustena.

Operett on kergemeelse ja kelmika sisuga koomilis-romantiline muinasjutt. Lasteteater täiskasvanutele. Light-versioon koomilisest ooperist. Proto-muusikal. Ent tema sisuline vähenõudlikkus osutub praktiliseks ülinõudlikkuseks, kui püüda teda lavale panna. Sest seda võluvat pinnapealsust on kunstis veel raskem saavutada kui elus. See on nagu salto tegemine – õnnestub üksnes siis, kui ta õnnestub täielikult.

Opereti kui lavakunsti suur alkeemia seisneb oskuses täita allikteose sisuline tühjus ja tühisus lavastusliku tulevärgiga. See lahja piim, mida operett enesest nii sõnalise kui muusikalise dramaturgia seisukohast üldiselt kujutab, tuleb publikule sisse sööta kui vahukoor.

Et piim isuäratavalt vahule läheks ja vahule jääks ning süües magus tunduks, tuleb trupil saada ühtviisi väga hästi hakkama nii laulmise, näitlemise kui tantsimisega. See kõik peab olema kõrgel tehnilisel ja artistlikul tasemel ning omavahel maitsekalt balansis, et teose koomiline ja lüüriline liin tuleksid finaalis üle lõpujoone hea tempoga ja käsikäes. Ilma et üks teist poole tee peal seljataha jätaks; ilma et kumbki end käpuli jooksutaks.

Üks, mis kindel: operett ei tohi olla uimane. See on tema surm. Nii ei muutu piim iialgi vahukooreks. Operett peab minema üle lava suhteliselt kergejalgselt. Ja kiire sammuga. Et publikul poleks aega mõelda selle üle, et ta läheb sisulises mõttes eikuhugi.