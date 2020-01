Juhtkiri: teeme end suureks

Endisi ministreid – sealhulgas peaministreid – ja teisi oma kodumaal kõrgelennulist poliitilist karjääri teinud inimesi leidub paljude Euroopa Liidu riikide saadikute seas, kuid nii kõrgetasemelist saadikute koosseisu nagu Eesti puhul – üks endine peaminister ja Euroopa Komisjoni volinik ja kolm endist välisministrit – on pehmelt öeldes raske leida.

Võimalikke põhjusi, miks Eesti-suguse väikeriigi poliitikute silmis on Euroopa Parlament ahvatlevam kui näiteks Prantsusmaal või Saksamaal, võib tuua mitu. Alustades kas või sellest, et on vaks vahet, kas olla üks kuuest-seitsmest või 51st, 73st või 96st.