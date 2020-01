Koduperenaisest kasvab küberkiusaja

Tellijale

«Ka naabrid nutavad» esitab koondportree ühes Tallinna äärelinna prestiižses elamurajoonis üksteise üleaedsetena elavatest inimestest. Luitsalu näitab ladusal, kaasahaaraval ja otsapidi ka vaimukal moel, et kus on vähemalt kolm inimest, seal on vastastikune võrdlemine, võistlemine ja vihkamine. Ning ühtlasi ebaterve uudishimu ja (armu)kadedus. Kohati ka armastus. Või vähemalt romantiline ja/või seksuaalne igatsus. Seal on põrkuvad arusaamad aia- ja koduloomapidamisest, lastekasvatamisest, privaatsusest, kombekusest, edukusest jne.

Ehkki teose sündmustik keerutab üles seebiooperlikke kirgi ja saatusepöördeid, pole Luitsalu soovinud autorina asja ülemäära emotsionaalseks ja/või traagiliseks ajada. Mis eristab tema romaani ühtaegu nii klassikalistest naistekatest, krimkadest kui ka nn «väärtkirjandusest». Olgugi et kõigi kolme algmed on siin olemas.

See viib mind taas igavese küsimuseni: või tuleks ambitsioonitusena käsitleda hoopis nende (enamasti kutseliste) kirjanike loomingulist tegevust, kes kirjutavad kas peamiselt või üksnes oma kolleegidele ja kriitikutele (kes on Eesti kultuuriruumi väiksust arvestades sageli samas isikus), püüdmata nii vormis kui ka sisus (ühtlasi ja samal ajal) selle poole, et teos oleks ligipääsetav, arusaadav ja paeluv ka «lihtsale» lugejale? Aga ma tean, et nõukogude ajal diskrediteeriti see teemapüstitus vastavasisuliste dekreetide (ning nende alusel toime pandud repressioonidega) ilmselt sajanditeks.