Kait Sinisalu: vägivallatseja teeb mis tahes, et oma tahtmist saada

Põhimõtteliselt jah, kuigi iga lugu on detailides erinev. Vägivaldsest perest pärit tüdrukud lähevad tihti noorelt oma elu peale ja saavad niimoodi manipuleerivatele meestele kergeks saagiks. Ühelt poolt seepärast, et nad kasvasid hirmu õhkkonnas ja pidid vägivallaga kohanema. Teisalt unistavad nad täiuslikust suhtest. Kui suhe osutub hiljem vägivaldseks, siis selle asemel, et öelda, et siit läheb piir, kannatavad nad rohkem, sest soovivad peret koos hoida.