Katri Raik: «Für Oksana» – Narva pärislaul?

«Für Oksana» refrääni «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва» teavad kõik Eesti noored. Ka need, kes sõnagi vene keelt ei oska või ei räägi. Nende vanemad loodavad salamisi, et vahest annavad need kaks lauset motivatsiooni vene keelt õppida. Mitte ainult õppida, vaid ka selgeks õppida.

Nublu ja Gameboy Tetrise laulu on nimetatud ka ülieriliseks integratsiooniprojektiks. Kindlasti langes see viljakale ja ette valmistatud pinnasele. See on laul, mis puudutas eestlaste hingekeeli, vastutuse hingekeeli. Kuulub ju Narva Eestile ja Narva inimestele.