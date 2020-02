Säravad neerud. Sõiduproov BMW X6ga

Tellijale

Need on autod, mille loojad meenutavad keskaegseid alkeemikuid, kes üritasid kõigest kättesaadavast kulda keeta. Iga uustulnuka sündi saadab valmistaja turundusosakonnast kostev kiljatus «Nüüd saime küll kupee valmis» ja kui masin lõpuks kohal, arvab maamees uksi lugedes, et ega ikka saanud küll. Need pole ei sportautod, kupeed ega maasturid – millena neid kõiki pakutakse –, aga ometi aina populaarsemad. Kas pole veider?

Sääraste laugsabade edu põhjuseks on nende ekstravagantne välimus, mis töötab paljude meelest visiitkaardina, andes aimu auto omanikku tabanud rahavoost. Selles vallas võib aga kolmas X6 (mudelikoodiga G06) teid isegi alt vedada, sest ehkki tegu on läbinisti uue autoga, on eelkäijast pisut pikem, laiem ja madalama katusejoonega X6 vanema vennaga ilmelt väga sarnane, nii et kogenematul silmal on neid keeruline eristada.