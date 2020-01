Lugu laevast, mis lahkus sadamast parimate lootustega, ent seisaks vastu horisondil ootavale sünkmustale konfliktitormile. Nähes mullu sügisel esimesi kaadreid Margit Lillaku filmist «Südamering», hakkas filmiajakirjaniku süda lööma sellises rütmi, nagu teevad aastase varsa kabjakesed haljendaval aasal: Eesti filmi edulugu jätkub ja selle kuldaeg kestab! Valminud filmi nähes selgus, et rõõmus eelaimus oli täiesti asjakohane.

Tellijale

Film jälgib viit esimest aastat ökokogukonna Väike Jalajälg elust, hakkasin seda tegema 2014. aastal, sellest hetkest, kui nad alustasid. Tahtsin jälgida, kuidas inimesed loobuvad oma tavalisest elust, et luua mingit uut mudelit. Sellist eluviisi on mujal maailmas juba aastakümneid praktiseeritud, aga Ida-Euroopas on teadlikud ökokogukonnad suhteliselt uus nähtus. Nende eesmärk oli lammutada ühiskonna alustalad: tuumperekond, haridussüsteem, tarbimine jne. Nad soovisid nende asemele leida uued mudelid, mis koosneksid teistes ökokogukondades end tõestanud praktikatest.