Juhtkiri: Euroopa kurvastav kaotus

Kahjuks ei saabu selgus Suurbritannia ja euroliidu edasiste suhete vormis veel niipea. Peaminister Boris Johnson soovib saavutada kokkuleppe tuleviku suhtes juba käesoleva aasta lõpuks, mis on ilmselt võimatu, ehkki Johnson lasi aastalõpu tähtajana lausa seadusesse raiuda. Ühena 27st ELi jääjast on ka Eestil roll selle suhte kujundamisel. Kõike eelnevat arvesse võttes on meile oluline, et see suhe saaks võimalikult lähedane.

Guy Verhofstadt, Brexiti-protsessi eestvedaja europarlamendis, ütles lahutushääletuse päeval, et on kurb näha lahkumas riiki, mis on andnud kaks korda oma vere Euroopa vabastamiseks. Brittide äraminek polevat tema sõnul siiski mitte adieu («hüvasti»), vaid au revoir («jällenägemiseni»). Ta loodab, et ühel päeva britid naasevad, ent kas see pole mitte järjekordse eitusfaasi algus? «Auld Lang Syne» eesti keelde tõlgituna kõlab kui «lõppenud päevad». Britid jäävad ka liidust lahkumise järel osaks Euroopast. Nende minekuga lõppeb aga tähendusrikas peatükk sõjajärgse läänemaailma ajaloost ning see on tõeliselt kurb.