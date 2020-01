Koroonaviiruse leviala laieneb plahvatuslikult

Wuhani provintsist alguse saanud koroonaviiruse puhang on jõudnud kõigisse Mandri-Hiina haldusüksustesse ja tõbe on leitud vähemalt 15 riigis. Eilseks oli registreeritud 170 surmaga lõppenud juhtumit, kuid need arvud muutuvad kiiresti.