Tellijale

«Kui seni olime kalendris jaanuari esimesel nädalavahetusel, siis veebruari algusesse koha saamine tundus tõesti suure võiduna. Olime kindlad, et selle kuu jooksul ikka piisavalt külma tuleb. Nüüd aga peame tõdema, et saime juba teist korda löögi allapoole vööd,» lausus Markvardt pettunult. «On see kliima soojenemine või muu põhjus, aga kui jaanuari lõpuni lund pole, siis on midagi ikka väga mäda!»