Vastuoluline perearst Madis Veskimägi: «Vigade mahavaikimisest hakkaks mul halb»

2018. aastal kolis Veskimägi uutesse ruumidesse. Ent vana röntgeniseadet tohter hingusele ei saatnud. See seisab museaalina koridoris. Veskimägi selgitab: «See on monument Eesti Vabariigi ametnikule. Ametnik, peatu ja mõtle, mida sa teed, missugused võivad su teo tagajärjed olla. Kas on mõistlik lülitada välja töötav aparaat, mis iga päev andis diagnoosi kahele-kolmele patsiendile? Kas on eetiline öelda arstile, et kui ta palju seletab, panevad nad ta 48 tunniks vangi, et neil on see õigus? Ametnik, peatu ja mõtle!»