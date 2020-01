Tellijale

Tähekese esimesed tegijad, peatoimetaja asetäitja Olivia Saar (88) ja toimetaja Jaan Rannap (88), mõlemad Pioneeris töötanud, räägivad, et mudilaste ajakirja sünnilugu on põnev.

Asi sai alguse sellest, et 1950ndate lõpus tekkis Pioneeri toimetuse rahval mõte hakata välja andma mudilastele mõeldud ajakirja. «Ja mina olin kursis, et Lätis ja Leedus juba mudilasajakiri ilmub. Lätis kandis see nime Zīlīte (Tihane) ja Leedus Genys (Rähn),» meenutab Olivia Saar.