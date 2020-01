Venemaa kergejõustik on katastroofi lävel

«Olen väga pettunud, et ei saa sel aastal Cottbusis võistelda. Ma ei saa senini aru, miks mul pole õigust osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Mind kurvastab, et kaotasin selle õiguse kellegi teise vea tõttu. 21. sajandil ei tohiks asjad niimoodi käia,» kirjutas Lasitskene oma Instagrami-kontol.

Idarindel muutusteta

Millega kõrgushüppes isiklikku rekordit 2.40 eviv ning 2018. aasta sise-MMil kulla võitnud Lõssenko hakkama sai? Ta ei olnud tunamullu kolmel korral dopinguküttidele võistlusvälisteks testideks kättesaadav, teda süüdistatakse dokumentide võltsimises ja teda ähvardab eluaegne diskvalifitseerimine. Selle kõige käigus on Lõssenkoga tehtud koostöö tõttu juba karistatud tema treenerit ja viit inimest Venemaa alaliidust eesotsas president Dmit­ri Šljahtiniga.

Ülejäänud Venemaa kergejõustiklaste probleem seisnebki nüüd selles, et AIU raport soovitab WA nõukogul Venemaa kergejõustikuliit täielikult oma ridadest välja heita – praegu on venelased liikmestaatusest ajutiselt ilma jäetud. AIU viitab järgmistele asjaoludele. Venemaa kergejõustikuliit palus Lõssenko asjas vastuste andmiseks kolmel korral ajapikendust. Täielik dokumentide pakett saadeti WAsse alles 16. jaanuaril, samas olid süüdistused ametlikult esitatud 21. novembril 2019. Venemaa alaliit ei suutnud kaheksa nädala jooksul anda süüdistustele arusaadavaid vastuseid, eitas asjaga seotute süüd, süüdistas kolmandaid osapooli ning väljendas protsessi käigu üle rahulolematust. AIU järeldas, et Venemaa alaliidu juhtkonna vahetumisega pole midagi muutunud.