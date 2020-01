Lihatööstuste äritüli läheb riigikohtusse

Tellijale

Nõo Lihatööstuse asutaja ja juht Toomas Kruustük on varem väitnud, et Rannarootsi emafirma Maag Grupp on püüdnud kümme aastat tema firmat üle võtta. Maag Grupp aga kahtlustab teda ja tema lähikondlasi oma õiguste kuritarvitamises: väidetavalt suunab juhtkond raha äriühingust välja või kasutab firma vara isiklikes huvides.