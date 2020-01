Postimees – kvaliteetajakirjanduse vedur

Tähtis on see, et inimesed tajuksid, et Postimees hoolib neist ja meie riigist, et Postimees hoolib eesti keelest ja eesti kultuurist ning püüab ausalt ja tõsimeelselt arutleda meile olulistel teemadel, ütleb Postimehe omanik Margus Linnamäe. FOTO: Konstantin Sednev