Jäält saadud pisik, mis nõuab ravimist

Praeguseks on nad jääd kulutanud juba 12 aastat ning armastus ala vastu on üha kasvanud. Kuna hokipisik nõuab pidevat ravi, on aeg-ajalt väravaks muutunud ka kodune söögilaud. Seda viimati neli aastat tagasi. «Võtsime toolid ära ja siis lauajalad olid väravaks. Üks viskas ja teine kaitses,» sõnab Marek, kelle täpse viske tagajärjel on tulnud välja vahetada ka üks lamp.