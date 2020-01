Tiina Saar-Veelmaa: kui tippjuhi sülle saab panna pea

Tellijale

Me ei kuule Eestis kuigi sageli avalikust kaklusest omanike ja tippjuhtkonna vahel, sest need püütakse lahendada kokkuleppel, vahel ka kuldse käepigistusega, et mitte organisatsiooni mainet kahjustada. Loomulikult tekivad koostöös konfliktid ja osapooled ei pruugi osata neid ise lahendada ja vallandub sõda, mis toob kaotusi mõlemale poolele.

Seepärast on juhtimisteadlased üle maailma välja töötanud hulgaliselt vahendeid, millega juhid saaksid hinnata, kas nad püsivad kursil ja millised küljed vajaksid arendamist. Väidan, et tänapäeval ei tohiks olla ühtegi tippjuhti, kes ei saa oma tegevusele regulaarselt meeskonnalt 360-tagasisidet, kellega ei tehta arenguvestlusi ning kellel puudub majaväline koots või mentor, et oma arenguvajadusi avameelselt arutada. Eneserefleksioon on üks juhi olulisemaid oskusi. Liiklusesse me ju ei luba tehniliselt kehvas seisus sõidukeid, sest need on ohtlikud ka kaasliiklejatele. Kuidas me saame lubada tippjuhtimisse inimesi, kelle tegevusel on rängad tagajärjed tervete asutuste ja ettevõtete töötajate psühhosotsiaalsele tervisele.