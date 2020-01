Piret Väinsalu: Fermi Energia konverents üritas veenda tuumajaama vajalikkuses

Tellijale

Seejuures on varasematel väiksematel kohtumistel (nt Kundas) arendaja välja öelnud, et nad vaatavad 3+ jaama poole, kuna seda on lootust varem turule saada. Optimistlike ennustuste järgi võiks selline jaam valmida 2033. aasta suveks. Sama suunda näitab ka tutvustatud majandusliku tasuvusanalüüsi põhieeldus, et ehitatakse 300 megavati suurune GE Electric BWRX-300 reaktor. Teisisõnu tähendab see veepõhist lahendust, mis on ka praegustes reaktorites kasutusel. Lisatud on küll täiendavad ohutuslahendused ja jaam rajataks väiksemal kujul, kuid sisuliselt on ikkagi tegu 3+, mitte 4. põlvkonna reaktoriga.