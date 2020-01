Tellijale

Lisaks sellele on Otisel lahendada terve hulk personaalseid probleeme, mis on seotud tema enda seksuaalsuse ja suhetega. Tema endine sümpaatiaobjekt Maeve (Emma Mackey) on end ajutiselt koolielust taandanud ning tema uue tüdruksõbra Ola (Patricia Allison) isa (Mikael Persbrandt) on astunud romantilisse suhtesse Otise emaga. Seega on pingeliseks muutunud ka nende kodune elu. Kuid ega kiimlemine seetõttu seisma pole jäänud!