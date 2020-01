«Talve»-filmi käsikirja alusmaterjali ümbritsevad segased lood

Tellijale

Ainult et käsikiri polnud Lutsu enda kirjutatud. See oli Endel Karu isa Arnold Karu väidetav ümberkirjutis Lutsu originaalkäsikirjast. Lutsu esialgne käsikiri oli juba kümnendeid kadunud kui tina tuhka. On kaheldav, kas pärast Lutsu surma 1953. aasta kevadel oli seda keegi üldse näinud.