Täpselt aasta tagasi võitis Puuluup Eesti Muusikaauhindadel albumiga «Süüta mu lumi» parima folkalbumi tiitli. Aasta sisse mahtus esinemine presidendi roosiaias ja reis ümber maailma – Hiinast Kanadasse ja Saksamaa kaudu koju. Sel nädalavahetusel ilmub Puuluubil kahe looga vinüülsingel, millel peal äsja Eesti Muusikaauhindadel aasta viie parima loo valikusse jõudnud «Kasekesed».



Puuluup ehk Ramo Teder (49) ja Marko Veisson (43) on Rahumäel koduses prooviruumis valmis asuma pusima Brasiiliast pärit indiaani loo kallal, kuid enne veel hüppavad nad Puuluubi firmamärkülikondadesse, haaravad kätte Hiiu kandled ja räägivad Arterile, kuhu ja kuidas edasi.

Te istusite eile Eesti Muusikaauhindadel parima loo nominentidena ümmarguse laua taga. Mis süüa anti?

Marko: Ise pidi ostma...

Ise ostma?!

Marko: Pidi ette tellima ja kinni maksma.

Ma kujutasin ette, et artistidele tehakse välja.

Ramo: Meie plaadifirma Õunaviks tegi meile välja.

Marko: Me Ramoga mõtlesime, et ei hakka tellima, ega see väga odav ka ei olnud. Villem Valme (plaadifirma Õunaviks boss) arvas, et sööma ikka peab. Me olime koos kahe folgibändiga ühes lauas.

Seega, kuumemat klatši nublu või Anna Kaneelina kohta te ei oskagi rääkida?

Ramo: Marko oskab.

Marko: (Piduliku häälega.) Tegelikult... Me soojendasime Tartus nublut. Selles mõttes oli [muusikaauhindadel] igav, et me rääkisime nendesamade folgiinimestega, kellega me ikka räägime. Hea turvaline.

Eelmisel aastal meil ilmus plaat, me saime auhinna. Oli isegi väike närvipinge.

Aga sel aastal oli «Kasekesed» ju suur hitt.

Ramo: Nii suur ei ole, kui võrrelda nublu või NOËPiga.

Marko: See fakt, et me olime viie parima loo hulka valitud...

Ramo:...on superkõva fakt.

Kas võis olla, et teie «Kasekesed» sobis kontekstilt sellesse aastasse, kui paljud inimesed Eestis mõtlesid, et kus on nende kasekesed?

Marko: Meil kipub olema niimoodi, et teeme mingi loo valmis ja kontekst tuleb pärast juurde. Nii läks meil looga, mille pealkiri on «Sannamaa», see on neli-viis aastat vana. Seal on abstraktsed sõnad: «Sannamaa, sannamaa. Naaber istus...» ja nii edasi.