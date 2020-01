Antarktika ja Eesti

Tellijale

Jõudsin 29. jaanuaril Antarktikast tagasi, avasin PuntaArenase hotellitoas arvuti ja leidsin kirja Ushuaia jahtklubi ülemalt Roxannalt: «Lugesin FBst teie ekspeditsiooni suurepärasest finaalist Antarktikas. Õnnitlused Eestile, et teil on proua president, kes tegi selle raske purjetamise meeskonnaliikmena kaasa. Just nii tehakse ajalugu!»