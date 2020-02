Kuidas riietuda nii, et näha välja saledam kui kunagi varem?

Mis ümmargused sünnipäevad? Üheksa on palju stiilsem ja kurvikam number, mille puhul suur pidu püsti panna. Iris Janvieril täitus üheks aastat Eesti moetaevas. Ning moemajal on põhjust tähistada küllaga: just nemad teavad saladust, kuidas riietuda elegantsesse avarusse, nii et näed välja saledam kui kunagi varem. Kas tahad ka teada? Märgi loovjuht Arina Baranovskaja räägib kõik ausalt ära.

Tellijale

Siin kandis valitses liibuv joon, kuni moekaardile maandusite teie. Mis nipiga te edevad eestlannad avarust armastama panite?

Tüdrukud vaatavad mõnikord meie avaraid lõikeid ja kardavad, et äkki on nagu telk. Aga saladus peitub lõikes ja materjalis! Kui on õige siluett, õige kaaluga kvaliteetne kangas, mis ilusasti langeb, siis sa ei ole mitte üheski teises kleidis nii peenike kui avara lõikega kleidis!

Kael, randmed, pahkluud on veel saledamad. Peaaegu alati tuleb naine proovikabiinist sama emotsiooniga: ma ei teadnudki, et nii peenike olen!

Saladus on selles, et see on visuaalne efekt: avara silueti kõrval tunduvad jalakesed ja käekesed veel eriti haprad, tulemus on väärikas ja elegantne, aga väga naiselik.

Kas olete omal nahal testinud?

Oo, me kõik armastame avarust, ma ainult selliseid kleite kannangi. Iga lõiget testime põhjalikult eri kehatüüpidel. Sa saad oma kogemusest nii palju teada, näiteks seda, et toimeka naise kleidil peavad olema taskud. Kui pikk lõhik on mugav, kui palju vaheldust annab lukk. Neid detaile ei saa kunagi ilma praktikata ideaalselt paika!

Ma ütlen nagu naine naisele: taljes rõivad on pretensioonikad, kes jaksab kontoris kogu pika päeva kõhtu sees hoida! Palju mõnusam on kleit, mis seda üldse ei nõua, milles saad end vabalt tunda.