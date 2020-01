Jaanus Piirsalu: Tartu rahule kirjutas alla värvikas aferist, enamlaste kulla müüja

Tellijale

Moskva eestlastel on komme käia 2. veebruaril kuulsal Novodevitšje kalmistul Nõukogude diplomaadi Adolf Joffe haual, et öelda mõni ilus rahvuslik toost. Nii tähistatakse omal kombel Tartu rahulepingu sõlmimist.

Joffe oli Venemaa enamlaste üks tähtsamaid diplomaate pärast kommunistlikku riigipööret 1917. aastal ning kirjutas Lenini valitsuse esindajana 1920. aastal alla Tartu rahule. Joffe haual Tartu rahu aastapäeva tähistamise idee kuulub Kadri Liigile. Tollal Moskvas ajakirjanikuna töötanud Liigil tekkis see mõte juba 1990ndatel, kuid esimese tähistamiseni jõudsid Moskva eestlased 2001. aastal. „Siis langes 2. veebruar lumisele nädalavahetusele ja ma pakkusin salgakesele tegevust otsivatele eestlastele välja, et läheks ja tekitaks ühe isamaalise sündmuse,“ meenutas Liik aastaid hiljem mulle. Hiljem, ja kuni tänaseni, on Joffe haual Tartu rahu aastapäeva tähistamise traditsiooni hoidnud elus Eesti diplomaadid.