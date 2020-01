Aja auk. Punk pede pagan

Tellijale

Kuna Inglismaal on just välja kuulutatud rahakogumiskampaania, et päästa Jarmani Prospect Cottage’i nimeline maakodu ja eelkõige selle juurde kuuluv aed hävingust, siis oleks nagu metafüüsilise põhjuse kõrval ka midagi konkreetsemat. Ühtlasi selgus ürikuid uurides, et Jarmanil on jaanuari lõpus sünniaastapäev (ta sündis 31. jaanuaril 1942). Prospect Cottage asub Kagu-Inglismaal Kenti krahvkonnas Dungenessi tuumaelektrijaama vahetus läheduses. Jarman ostis selle viktoriaanliku kalurimajakese 1988, olles saanud oma isalt väikese päranduse. Maja juurde rajas ta ka aia, mida aiaasjatundjad on pidanud väärtuslikuks ja mida võib näha tema 1991. aasta filmis „The Garden“, ehkki Jarmani filmidele üldiselt omane rahutu ja tekstuuririkas pildikeel aiast just väga selget pilti anda ei luba. Küll näeme lisaks aiale veel tuumaelektrijaama taristut, lapsega Madonnat kehastavat Tilda Swintonit, kelle filminäitlejakarjäär saigi alguse Jarmani filmidest, ja üht-teist veel.