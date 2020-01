Nädala plaat: Poisid jäävad poisteks ka seitsmendas elukümnes

Tellijale

Karjääri 14. stuudioalbum on plaat, mis lõpetab triloogia, kuhu kuuluvad albumid „Electric“ (2013) ja „Super“ (2016). Kõik kolm on valminud koos produtsent Stuart Price’iga (Madonna, The Killers, New Order, Kylie Minogue, Take That ja paljud teised). Album on suures osas salvestatud Berliinis, kuulsaimast kuulsamas Hansa stuudios, mille teenuseid ja võlusid on kasutanud David Bowie ja Boney M, Depeche Mode ja U2 ning kümned teised superstaarid. Igal aastaajal kütkestav, igal kümnendil peibutav Berliin on jätnud oma vahetu jälje ka albumi lüürikasse, mis, nagu alati, on väärt eraldi tähelepanu.