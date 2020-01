Tellijale

«Mõistan neid inimesi, kes nii ütlevad,» muigab Toijala Helsingi korvpalliakadeemia (HBA) kohvikus Postimehega vesteldes. «Soomes on mõne teise pallimängu alaga olnud sama efekt. Esimene reaktsioon on loomulik: miks keegi välismaalt, kas me pole piisavalt head?

Mina saan tööga näidata pühendumust ja võimekust Eesti koondist aidata. Olen väga uhke, et mind valiti, tahan seda tööd teha nii hästi kui oskan. Soovin Eesti korvpalli arendada. See pole sama, mis klubiga töötada – et teed tulemuse ära ja lähed koju. Loodan, et minu tehtu tekitab tulevikus olukorra, kus öeldakse, et andsin midagi Eesti korvpallile.»