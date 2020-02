Mart Laari alternatiivajalugu: kui polnuks Tartu rahu

Tekkinud olukorda arutades otsustas Eesti Loodearmee üksustelt Eesti territooriumile taandumisel relvad võtta. Õnneks olid eestlased Narva ette rajanud kolm kaitseliini, kus nad järgnevaid ülekaalukaid Punaarmee üksusi vastu võtsid. Kahest kaitseliinist suutis punavägi läbi murda, kolmandast aga enam mitte.

Liitlasriikides tekitas Eesti kaldumine rahu sõlmimise poole Nõukogude Venemaaga pahameelt. Eriti pandi pahaks karmi ümberkäimist Loodearmeega.

4. detsembril 1919 anti Eestile üle liitriikide ülemnõukogu telegramm, kus paluti mõistvat suhtumist Loodearmeesse ja selle püstihoidmist. Prantsuse ajakirjandus ja sõjaväelised esindajad olid palju avameelsemad. Echo de Paris nõudis Eesti suhtes karme meetmeid, muidu tekkivat blokaadirõngasse rohkem auke. Otseselt hoiatati, et Nõukogude Venemaaga rahu sõlmides astub Eesti ise blokaadirõngasse.

See kõik ei suutnud esialgu Eestit mõjutada. Nõukogude Vene delegatsioon oli juba läbi rinde Tartusse jõudnud, sinna oli kohe-kohe saabumas Eesti esindus.

Veel enne läbirääkimiste algust tegi Vene pool üheselt selgeks, et neid hakatakse pidama paralleelselt lahingutega Narva all, vaherahu sõlmimisest ei maksa esialgu juttugi teha. Mis aga veelgi hullem, vaatamata korduvatele lubadustele polnud kohale saabunud ei Läti ega Soome delegatsioon. Just Läti positsioonide muutumist võib suuresti lugeda Prantsusmaa surve tulemuseks.

Iseseisvus mängitakse maha!

Nii pidi Eesti Venemaa vastu ikkagi seisma läbirääkimistel üksi, sest ta ei kavatsenud teiste järele lõputult ootama jääda. Asutavas Kogus tekitas rahuläbirääkimistele minek Narva all käivate lahingute ajal aga küsimusi. Opositsioonis olev Maaliit ründas seda raevukalt. Meeldejääva kõne pidas sel puhul Konstantin Päts, üteldes muu hulgas järgmist.

„Lehtedest loeme, et enamlaste esindajad on Tartusse kohale jõudnud ja end mõnusasti sisse seadnud. Minu meelest tulnuks nad paigutada Tartus hoopis Krediitkassa keldrisse, kus nende kaaslased piiskop Platoni ja hulga teisi inimesi kõige metsikumal kombel mõrvasid. Enamlaste koht pole mitte läbirääkimiste laua taga, vaid vangikongis.“ (Kisa, vahelehüüded vasemalt tiivalt, aplaus paremalt.)

„Ja nendega tahame meie hakata rahu üle kõnelema? Maailm vaatab meie peale ega saa aru, mis me teeme. Prantsuse lehtede meelest tuleks suhted meiega lausa katkestada. Sel teel mängib valitsus meie iseseisvuse sootuks maha. Narva all tungivad enamlaste hordid meie väerinnale peale, meie tahame neid Tartus aga vahuveiniga kostitada, samal ajal kui meie vaprad rahvavaenlased kaevikus viimase jõuga vastu seisavad.

Enne Landesveeri sõda kasutas Hans Kruus siinsamas saalis kõvu sõnu ja lubas muistsete eestlaste kombel vastaste vastu viimase põlvepikkuse poisikeseni seista. Ja mina küsin: kus põõsas see vapper mees nüüd on? Või on temast seisjat ainult sakslaste, mitte aga enamlaste vastu? Neile leegiks Kruus punalipuga Narva alla koguni vastu.“ (Vahelehüüded ja protestid pahemalt tiivalt.)