Pinev rujapuhang väikeses Elvas

2020. aasta alguses tuleb tõdeda, et eesti ulmekirjandusele on see taas olnud positiivne. Tavapärase koguse kirjutatud või tõlgitud materjali ilmumise kõrval toimus ulmekirjanduses mullu kaks suuremat sündmust: Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia korraldatud jutukirjutamise ning Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus.

Kui esimese puhul oleme harjunud saama turvalise koguse ulmehõrgutisi, siis tunnustatud romaanivõistlusel ei ole žanrikirjandus üldjuhul pildile pääsenud või on paremal juhul ära märgitud. Teatud mõttes parsekitepikkune nihe leidis aset kahe aasta eest, kui Triinu Merese teos „Lihtsad valikud“ saavutas romaanivõistlusel teise koha. Merese romaani on hästi vastu võtnud nii tavalugejad (Karoliina Kagovere, „Toss ja löga! Maailmaklassi ulmekas!“, Postimees, 27.12.2017) kui ka ulmefännid. Joel Jansi esimene sooloromaan „Tondilatern“ (käsikirjas „Tribestria“) kordas Merese 2017. aasta saavutust.

Kirjanik ja kirjastaja Joel Jans (snd 1982) ei ole ulmeringkonnas sugugi tundmatu autor. Tema sulest on ilmunud kahasse Maniakkide Tänavaga kolm romaani, üle neljakümne lühijutu ja üks lühiromaan. Ta on koostanud mitu jutukogumikku ja on üks võrguväljaande Reaktor asutajaid ning pikaajaline peatoimetaja. Tema kaastööna valminud loomingut on tunnustatud mitme Stalkeriga. Oli vaid aja küsimus, millal Jans oma loomingulises elus uue lehekülje pöörab ja iseseisvana rambivalgusesse astub.