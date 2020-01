Juurikas. Ott Tänak jälle kraavis!

Tellijale

Ja mis teed seal Monte Carlos üldse on. Seal pole ju teid ollagi! Muda ja kivid, talupojad ukerdavad eeslite ja härjavankritega ringi. Aga sina tuled oma Hyundai panniga ja kukud kihutama!

Ega see ole sul Saksamaa, kus sõida, nagu torust tuleb. Saksa teed on normaalsed, kihuta seal, kui tahad. Aga Monte Carlo, no johhaidii, tule mõistus appi. See ju hullem kui Tallinn.

Ja mis auto sul on, sa pole ikka õppust võtnud. Tuled riisiveskiga kihutama. Hyundai pole ju auto, see on põhimõtteliselt datsun. Normaalse masinaga, volkari või bemmiga, ma saan aru, võid gaasi anda, aga Jaapani pann laguneb kohe ära, see pole kihutamiseks mõeldud. Jaapanlased veavad riisi turule sellistega, selleks ta võibolla kõlbab.

Kas sa üldse vaatasid, mis auto sulle kaela määriti? Vean kihla, et see on kägarat pannud varemgi, kere ja raam on kõverad – üles putitatud kusagil nurga taga ja spidokat on kindla peale keritud!