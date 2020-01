Juurikas. Need tüütud uusaastalubadused

Tellijale

„Jälle see tüütu kaalust alla võtmise jutt,“ ohkasin mina. „Ei ole mõtet elevandist sääske teha. Kes on ennast suureks söönud, see elagu suurejooneliselt. Keda sinu vööümbermõõt huvitab? Naudi elu säärasena, nagu oled – kauni, särava ja lopsakalt volüümikana. Eesti on hõredalt asustatud riik, siin jätkub ruumi kõigile.“