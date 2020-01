AJA PEEGEL. Kuidas McDonald’s nõukogude inimesi hullutas

Tellijale

Erinevalt paljudest teistest ihaldusväärsetest kauplustest ja restoranidest teatas silt Nõukogude Liidu esimese McDonald’si uksel: «Maksmine ainult Nõukogude rublades». See tähendas, et kuldsete kaarte all leidsid koha kõik, kes suvatsesid järjekorras seista.