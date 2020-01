Jaanuaris jätkasin tõusulainel. Uskumatu hoog suurendas varasid 736 euro võrra, mis tähendas 3,2-protsendilist kasvu. Kokkuvõttes tähendab see, et alates minu eksperimendi algusest kolm aastat tagasi, on portfelli varade väärtus kasvanud 3514 euro võtta ehk 17,6 protsenti. Sisuliselt aga kõigest aastaga, sest eelmise aasta alguses oli mu varade väärtus nullpunktis tagasi.