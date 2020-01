Nüüd on see tehtud. Esimest korda ajaloos on liikmesriik Euroopa Liidust lahkunud. 47 aastat ühendusse kuulunud Ühendkuningriik pakkis Brüsseli aja järgi eile südaööl ehk Eesti aja järgi kell üks oma kotid kokku ja marssis ametlikult liidust välja.