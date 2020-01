«Mereteadlase tööst paremat eriala on raske ette kujutada!»

Tellijale

Admiral Bellingshauseni reisist on ainult väga head mälestused. Nii meeskond kui ka kaasreisijad moodustasid sellise ühtse pere, kellega purjetaks uuesti ja veel kaugemalegi. Igas sadamas, kuhu jõudsime, kohtusime alati ka sealsete eestlastega ja need kohtumised olid meeldivad. Endiselt saab kinnitada, et toimekaid eestlasi on igas sadamas ja saarel.