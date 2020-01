Tenniseliidu otsus nullis Kaia Kanepi olümpialootuse

«Kindlasti kurvastas uudis tervet Eesti spordiüldsust. Meil olnuks Tokyo olümpial võimalus välja panna kaks väga head mängijat individuaal- ja paarismänguturniirile. See ei ole päris igapäevane seis,» selgitas ka EOK täitevkomiteesse kuuluv Kanter.

Kettaheite olümpiavõitja ei kaota siiski usku, et ehk on võimalik olukorda veel päästa. «Loodan, et tenniseliit mõtleb järele ja leiab Kaiale ikkagi koha võistkonnas,» kõlas Kanteri soov.

Tema hinnangul tuleks sellistes olukordades isiklikud põhjused kõrvale jätta. «Selge see, et seal on tugev natuuride vastasseis. Aga tippsportlased ei olegi lihtne materjal. Varasemast tuleks üle olla. Kaia on ju Eestit Fed Cupil ilmselt kõige rohkem esindanud. Viimaste aastate puudumised on selgelt seotud tervisega, mille nimel tulebki vahel kompromisse teha.»

Endise tippsportlase sõnul andsid viimased signaalid lootust, et Kanepi õnnestub Eesti lipu alla saada. «Selle nimel on palju töötatud, et saaksime turniirile minna parimas koosseisus. Kindlasti tuli tenniseliidu otsus üllatusena, oleme selle üle väga kurvad, aga loodame, et siin on võimalik veel midagi muuta.»

Tokyo olümpiale pääseb maailma edetabeli põhjal 52 mängijat, kes esindanud rahvuskoondist Fed või Davis Cupil viimase olümpiatsükli jooksul vähemalt kahel korral. Kui seda nõuet täidetud pole või on ühest riigist edetabelis rohkem kui neli sportlast, liigub olümpiakoht edasi paremustabeli järgmisele. Seega peaks Kanepi kerkima edetabelis umbes 60 hulka, et tal üldse olümpialootust oleks. Praegu on ta sellest kaugel, asudes WTA pingerivis 101. real.