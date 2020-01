Uuring: jätkusuutlikkus on Eesti pankadele uus asi

Tellijale

Neljast Eesti suuremast universaalpangast – LHVst, Luminorist, SEBst ja Swedbankist – on oma rahapaigutusega kaasnevaid keskkondlikke, sotsiaalseid ja juhtimisriske arvestanud vaid Rootsi pangad, kuid needki osaliselt. Samas tunnistavad neist kõik, et otsustusprotsessides jätkusuutlikkuse arvestamine hakkab kujunema aina tähtsamaks. See tähendab muu hulgas näiteks kliimamuutuste, metsaraie, elurikkuse kao, inimõiguste rikkumisega seotud kahjude ennetamist ja maandamist.