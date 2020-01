Kliimapoliitika trügib üha enam pangandusse

Tellijale

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles mullu juunis, et pakiliste kliimaprobleemide tõttu ei jää muud üle kui minna üle kliimaneutraalsele majandusmudelile. Nende sõnadega avaldas komisjon suunised, millega finantssektor ehk erakapital saaks mängida otsustavat rolli kliimaneutraalsele majandusele üleminekul ja vajalike investeeringute rahastamisel.

Tegelikult on jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine ning vastutustundlik investeerimine olnud pankadel prioriteet juba aastaid. Nii leiab investeerimisvõimaluste valikutest fonde, mis on jätkusuutliku fookusega või mis koosnevad kivisöe, gaasi või nafta kaevandamist välistavatest ettevõtetest.

Mida aeg edasi, seda aktuaalsemaks nii kliimaneutraalsus kui ka jätkusuutlikkus muutub. Nii on seatud kliimaeesmärgid näiteks autotööstusele ja energeetikasektorile ning pääsu pole ka pankadel. Luminori Baltikumi pensioniüksuse juhi Rasmus Pikkani sõnul arvestatakse pangas jätkusuutliku investeerimise põhimõtete, sealhulgas kliimasoojenemise mõjudega, ent oma olemuselt on need tehniliselt piirangud nagu kõik teised.