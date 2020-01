Suur mööblitootja koondab üle 200 inimese

Tellijale

Ettevõtte juht Lorraine Isabelle Marie McMahon ütles Postimehele, et saatuslikuks sai töökäte puudus. «Meie töötajad on peamiselt vanemad inimesed, kes lähevad peagi pensionile. Uusi inimesi on aga väga raske, pea võimatu leida,» põhjendas ta.