Ka T1 keskuse Apotheka proviisor Merle Niglas kinnitas, et neil on maskid otsas, ning sealne klienditeenindaja ütles, et seis on sama enamikus Tallinna apteekides. Sama teatas ka Benu apteegi proviisor Liia Saava, kes rääkis, et tavaolukorras pole näomaskid minev kaup, ent viimastel päevadel on nad Benu esindustest täiesti välja müüdud. Uus maskipartii on tellitud ja selle saabumist on ketid lubanud uueks nädalaks.