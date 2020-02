Tellijale

Sel teisipäeval pidas keskkriminaalpolitsei Ralf Allikvee koos kolme kolleegiga kinni ja esitas neile kahtlustuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses. Inimesed, kes Allikveega koostööd teinud, ka haigla hankeid kaotanud, ei usu, et Allikvee kellegi käest raha küsiks, ta polevat seda tüüpi inimene. Korruptsioonikuritegudes süüdistatavaid edukalt kaitsnud vandeadvokaat Oliver Nääs on leidnud, et prokuratuur on asunud korruptsioonivastast seadust algsest mõttest laiemalt tõlgendama: kurjategija sildi võib kaela saada ka ilma reaalset kahju tekitamata või kedagi eelistamata, lihtsalt formaalsuste vastu eksides.