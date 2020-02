Mis toimub Pariisi eeslinnas?

Tellijale

Pealkiri «Hüljatud» vihjab Victor Hugo kuulsale romaanile ja kuigi tegevus toimub tänapäeval, siis kas teie meelest on raamatul ja filmil siiski ka midagi ühist?

Alexis Manenti: Noh, alguses ja lõpus on need Hugo tsitaadid, eks ju. Ja barrikaadid. Ja kindlasti on ühisjooneks tegelaste mässumeelsus ning noored. Raamatus oli ju Gavroche! Ja minu tegelaskujule võib läheneda kui raamatu politseinik Javert’ile.