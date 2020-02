Musta laega lavastus

Tellijale

Lisaks rollivahetusele on lavastuses veel üks ambivalentsus, nimelt silmatorkavad erinevused osatäitjate ja prototüüpide tegelike vanuste vahel. Faehlmann oli kujutatud sündmuste ajal 40–50-aastane, Kreutzwald veidi noorem. Priit Strandberg on reaalsest Faehlmannist kümmekond aastat noorem, Hannes Kaljujärv aga vanem. Sealjuures on nii Strandberg Faehlmannina kui ka Andres Lepik Kreutzwaldina oma rollides ajalooliste jäädvustustega silmapaistvalt sarnased. Sellises kujutluste ja faktide mängus on alati oma intriig, mõte hakkab otsima mustreid ja tähendusi.