Hallar Meybaum: rohepöördest realistlikult

Tellijale

Mitu kommentaatorit on märkinud, et Euroopa Komisjoni välja käidud nn roheline kokkulepe on selle kümnendi suurim regulatiivne ambitsioon, mis tuleb Euroopa Liidu kodanikel ära seedida. Samal ajal ennustatakse, et see seedeprotsess tuleb võrdlemisi pikk ja võib-olla ka piinarikas, sest mõju inimeste heaolule ja sellest tulenevad sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on olnud senimaani veidi teisesed.