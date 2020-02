Andi Hektor: nutikas õhtumaine väikeriik, mis mõtleb suurelt

Tellijale

Uudistest on läbi jooksnud sõnapaar «õhtumaised väärtused». Olen alati unistanud, et Eesti oleks õhtumaine nutikas riik. Maailma jagamine õhtu- ja hommikumaaks pärineb Rooma impeeriumi teisest perioodist, kui see vaikselt kaheks rebenes. Rikkus ja kultuur olid hommikumaal (Kagu-Euroopa, Lähis-Ida), õhtumaa (Lääne-Euroopa) oli üks õige metsik kant.