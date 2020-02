Aarne Seppel: andke mu raha tagasi!

Anname inimestele raha tagasi – sellise loosungi all võttis riigikogu vastu kogumispensioni vabatahtlikuks muutva seaduse. Seadus on nagu seadus ikka – koalitsioonile meeldib, opositsioonile mitte. Paragrahvid on kantseliitlikud ja raskelt loetavad. Loosung on aga huvitav.