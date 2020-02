Juhtkiri: kliimakriisi ökonoomika

Lagarde on alustanud Euroopa Keskpangas (EKP) esimese suurema strateegiaülevaatusega alates 2003. aastast. Üks peamisi ülesandeid on selgitada välja, miks vaatamata pikaajalisele negatiivsele intressimäärale ning ulatuslikule rahatrükile on keskpank jäänud järjepidevalt maha endale püstitatud hinnastabiilsuse eesmärgist, mille järgi peaks euroala inflatsioon püsima kahe protsendi juures (seni on see küündinud vaevu ühe protsendini). Küllap eelistaksid paljud keskpanga tegemistest huvitatud ettevõtted ja inimesed EKPd, mis püsib oma põhiülesande juures ning jätab kliimaküsimused kõrvale.