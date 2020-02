Koroonaviirus nõudis esimese ohvri väljaspool Hiinat

Tellijale

«See on esimene registreeritud juhtum väljaspool Hiinat,» lausus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Filipiinide haru esindaja Rabindra Abeyasinghe. «Siiski tuleks meeles pidada, et see ei ole kohapeal arenenud juhtum. See patsient tuli puhangu epitsentrist.»